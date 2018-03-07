Террористы в Восточной Гуте ежедневно пытаются сорвать гумпаузы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Террористы в Восточной Гуте ежедневно пытаются сорвать гуманитарные паузы, тогда как Дамаск строго их придерживается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В то время как самозванные представители из числа оппозиционеров, находящиеся далеко за пределами Восточной Гуты, делают громкие заявления о якобы готовности находящихся в анклаве вооруженных группировок выполнить положения резолюции 2401, террористы, орудующие на земле, продолжают срывать ежедневные гуманитарные паузы, установленные по инициативе России и неукоснительно соблюдаемые сирийскими военными", — сказала Захарова.

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