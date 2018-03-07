Часть боевиков собираются покинуть Восточную Гуту через гумкоридор

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 7 мар — РИА Новости. Часть боевиков намерены воспользоваться предложением сирийских военных и вместе с семьями покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор, сообщил журналистам в среду представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"По информации, полученной центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, в связи со складывающимся гуманитарным положением в районе Восточная Гута часть боевиков всерьез рассматривают возможность выхода из города Дума вместе с семьями через гуманитарный коридор. При этом другими членами НВФ данный акт рассматривается как измена", — сказал он.

Накануне сирийские военные открыли гуманитарный коридор в Восточной Гуте не только для мирных жителей населенного пункта Дума, но и для боевиков, которым было предложено покинуть район вместе с семьями.

Восьмая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в среду в 9.00 по местному времени (10.00 мск). По словам Золотухина, на данный момент выхода мирных жителей не зафиксировано.

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