В Африне в ходе операции турецкой армии погибли три человека

Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия. Архивное фото

Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Три мирных жителя погибли во вторник в ходе операции турецкой армии в кантоне Африн, передает сирийское национальное агентство САНА.

"Силы турецкого режима и его террористические группировки совершили нападение сегодня после полудня на деревни в округе Эль-Маабатли, что привело к большим разрушениям домов и гибели двух мирных жителей", — сообщило агентство.

По данным агентства, турецкая армия также совершила нападение на медицинский центр в районе Джандариса, в результате чего погиб один сотрудник больницы.

В конце февраля курдский источник сообщил РИА Новости о гибели 187 мирных жителей и около 560 раненых.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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