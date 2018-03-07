МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что договоренности между Россией, Ираном и Турцией по Сирии работают и страны сели за стол переговоров несмотря на отношения между государствами региона.

В фильме журналиста Владимира Соловьева "Миропорядок 2018" автор картины спросил Путина о том, можно ли доверять каким-либо странам.

"Что значит доверять? У каждой страны есть свои интересы. И у России, у стран Ближневосточного региона, и у Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Турции, Израиля, Иордании. Есть свои интересы у таких глобальных игроков, как Соединенные Штаты, Китай, Индия. У России есть свои интересы. Первое, что нужно всегда сделать — это с уважением относиться к их интересам, добиваясь того, чтобы они относились с уважением к нашим. Это сложный процесс", — сказал президент.

"Какими бы ни были сложными отношения между странами региона, но мы за один стол переговоров сели и с Турцией и Ираном и выступили гарантом определенных договоренностей, и эти договоренности (по Сирии) работают", — заявил Путин.

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