Госдеп вновь обвинил Россию в несоблюдении резолюции СБ ООН

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Госдеп США вновь обвинил во вторник Россию и Сирию в несоблюдении резолюции СБ ООН.
"Россия явно пытается изобразить реализацию резолюции 2401, показывая при этом полное безразличие к продолжающейся гуманитарной катастрофе", — сказала Науэрт. "Нежелание России соблюдать свои многочисленные обязательства было вновь продемонстрировано, когда грузовики, которые перевозили столь необходимую помощь, были вынуждены покинуть место из-за атаки поддерживающих режим сил, которые убили десятки гражданских лиц", — утверждает Науэрт.
По сообщению российского Центра примирения враждующих сторон, вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне огневого поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.