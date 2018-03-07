Госдеп вновь обвинил Россию в несоблюдении резолюции СБ ООН

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Госдеп США вновь обвинил во вторник Россию и Сирию в несоблюдении резолюции СБ ООН.

"Россия и режим (президента Сирии Башара) Асада продолжают игнорировать условия многочисленных резолюций СБ ООН", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Она утверждает, что Россия задерживала принятие резолюции 2401, причем делала это потому, что "не собиралась ей следовать".

"Россия явно пытается изобразить реализацию резолюции 2401, показывая при этом полное безразличие к продолжающейся гуманитарной катастрофе", — сказала Науэрт. "Нежелание России соблюдать свои многочисленные обязательства было вновь продемонстрировано, когда грузовики, которые перевозили столь необходимую помощь, были вынуждены покинуть место из-за атаки поддерживающих режим сил, которые убили десятки гражданских лиц", — утверждает Науэрт.

Она также заявила об обстрелах, бомбардировка и задержке поставок гуманитарной помощи, в которых также обвинила Россию. "Удары по Восточной Гуте показывают фарсовый характер предложенных Россией гуманитарных коридоров", — добавила Науэрт.

По сообщению российского Центра примирения враждующих сторон, вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне огневого поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.