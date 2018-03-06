Володин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-26 в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким военных, погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.

"От имени депутатов и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26", — говорится в сообщении на сайте Госдумы.