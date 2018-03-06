Президент Армении выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 в Сирии

ЕРЕВАН, 6 мар – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с катастрофой российского транспортного самолёта Ан-26 в Сирии, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Президент Саргсян попросил от имени всего армянского народа и от себя лично передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.