США не уверены, что Россия сможет убедить Асада пойти на уступки

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не уверены, что Россия сможет убедить президента Сирии Башара Асада согласиться на политические уступки, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

США неоднократно заявляли, что Россия обладает "уникальным влиянием" на Асада, и призывали ее использовать это влияние, чтобы склонить сирийские власти к тем или иным уступкам.

"Москва, скорее всего, не может заставить президента Асада согласиться на политическое урегулирование, которое, как он считает, существенно его ослабит — если только Москва не хочет убрать Асада силой. Хотя Асад может участвовать в мирных переговорах, он вряд ли согласится на свой уход из власти или предложит значительные уступки оппозиции", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу.

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