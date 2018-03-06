Медведев соболезнует семьям и сослуживцам погибших в крушении Ан-26 в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям и сослуживцам погибших в крушении Ан-26 в Сирии, отметив, что всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.

"Сегодня в Сирийской Арабской Республике произошла трагедия — крушение российского военно-транспортного самолета Ан-26. Погибли наши военнослужащие, которые возвращались после выполнения боевой задачи. Глубоко потрясен страшным происшествием. Это — большое горе для всех, кто потерял в катастрофе своих родных и близких, своих армейских товарищей, для российской армии, горе для всех нас. Эта утрата невосполнима", — говорится в сообщении, текст которого опубликован на сайте правительства.

"Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана вся необходимая помощь. От себя лично и от имени правительства России приношу глубокие соболезнования семьям погибших и их сослуживцам. Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", — добавил Медведев.