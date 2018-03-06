Испытывавший Ан-26 пилот назвал самолет очень надежным и неприхотливым

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Испытывавший на этапе "становления на крыло" военно-транспортный самолет Ан-26 председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал РИА Новости, что считает эту машину очень надежной и неприхотливой.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на его борту находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения могла стать техническая неисправность, уточнили в ведомстве.

"Я один из первых пилотов, кто осваивал эти типы самолетов: Ан-24 и Ан-26. Мое мнение очень положительное об этих машинах — очень надежных и неприхотливых. Мы испытывали их, в частности, в Казахстане. Помню, что весною садились прямо в грязь, на грунтовые полосы. Несмотря на это, такой прочный самолет оказался: рулишь на взлетном режиме, колеса увязают в размокшем грунте, а машина все преодолевает, и безопасно взлетает и садится", — рассказал Смирнов.

По его словам, для своего времени Ан-26 был передовым и даже революционным самолетом.

"Это была настоящая революция: переход от поршневых машин к турбовинтовым. Сейчас, конечно, он морально устарел, но продолжает эксплуатироваться, у них есть еще ресурс", — отметил эксперт.

По его мнению, важно проверить, как эксплуатировался конкретный самолет.

"Это все хозяева должны проверить: как регламентные работы проводились, как и где машина проходила техобслуживание, когда проводился капремонт. А может, этот борт в нем и не нуждался, так как был одним из последних этого типа и был относительно новым. Но это уже вопросы к Минобороны", — заключил Смирнов.