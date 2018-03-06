Отряды SDF направили бойцов в Африн на помощь курдам

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили о решении направить своих бойцов в кантон Африн на севере Сирии для помощи отрядам YPG в борьбе с турецкой армией, сообщается в пресс-релизе SDF.
"Мы вынуждены принять решение, которое не хотели принимать… Нам жаль, но мы приняли сегодня болезненное решение переместить наших бойцов из района к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, задействованных в борьбе с ИГ*, и направить их на Афринский фронт для отражения преступной турецкой агрессии", — говорится в опубликованном на сайте отрядов заявлении.
По словам руководителей SDF, такое решение принято из-за бездействия мирового сообщества в связи с агрессией турецких ВС.
Согласно пресс-релизу, отряды SDF обвинили Турцию в оказании поддержки террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*. Как сообщается в заявлении, турецкая разведка направляла боевиков группировки в Идлиб, чтобы те разбили оставшиеся революционные отряды оппозиции и захватили провинцию Идлиб и районы к западу от Алеппо.
США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. По данным Совбеза РФ, под этим предлогом в Сирии уже развернуты около 20 военных баз.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
*Запрещенные в России террористические организации
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