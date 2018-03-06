Отряды SDF направили бойцов в Африн на помощь курдам

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили о решении направить своих бойцов в кантон Африн на севере Сирии для помощи отрядам YPG в борьбе с турецкой армией, сообщается в пресс-релизе SDF.

Ранее в пресс-службе Пентагона сообщили РИА Новости, что часть бойцов SDF прекратила участие в операции против группировки "Исламское государство"*, которую проводит коалиция во главе с США в долине реки Евфрат. Также в СМИ появились сообщения о том, что часть бойцов SDF, основу которых составляют курдские отряды, передислоцировались в район города Африн для его защиты от турецкой армии, которая проводит там свою операцию.

"Мы вынуждены принять решение, которое не хотели принимать… Нам жаль, но мы приняли сегодня болезненное решение переместить наших бойцов из района к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, задействованных в борьбе с ИГ*, и направить их на Афринский фронт для отражения преступной турецкой агрессии", — говорится в опубликованном на сайте отрядов заявлении.

По словам руководителей SDF, такое решение принято из-за бездействия мирового сообщества в связи с агрессией турецких ВС.

Согласно пресс-релизу, отряды SDF обвинили Турцию в оказании поддержки террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*. Как сообщается в заявлении, турецкая разведка направляла боевиков группировки в Идлиб, чтобы те разбили оставшиеся революционные отряды оппозиции и захватили провинцию Идлиб и районы к западу от Алеппо.

Представитель Пентагона подтвердил ранее РИА Новости, что коалиция США будет продолжать оказывать поддержку SDF и местным сирийским "военным и гражданским советам" в освобожденных районах до тех пор, пока они будут сосредоточены на борьбе с ИГ*.

США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* и действуют без разрешения властей страны. По данным Совбеза РФ, под этим предлогом в Сирии уже развернуты около 20 военных баз.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Запрещенные в России террористические организации

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