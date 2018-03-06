СПЧ соболезнует после крушения Ан-26 в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сообщается на сайте СПЧ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, на борту самолета находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-26 возле аэродрома Хмеймим в Сирии, где располагается российская авиабаза", — говорится в сообщении.