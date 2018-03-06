Турция и ФРГ выступили за политический и территориальный суверенитет Сирии

БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. Анкара и Берлин выступают за политический и территориальный суверенитет Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем на дипломатической вилле "Борзиг" под Берлином.

"Турция и Германия выступают за политический и территориальный суверенитет Сирии", — сказал министр.

Он добавил, что в Восточной Гуте, "конечно, наблюдаются нарушения резолюции СБ ООН со стороны режима", однако "процессы в Астане, Сочи, а также в Женеве направлены на поиск политического решения, для этого нам нужно перемирие".