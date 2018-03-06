Слуцкий об обвинениях Дамаска в применении химоружия: очередная уловка США

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Звучащие из Вашингтона обвинения в адрес Дамаска в использовании химического оружия — очередная уловка США для возможного ослабления Сирии, что играет на руку террористам, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Еще вчера США пытались обвинить в Россию в нарушении резолюции СБ ООН 2401 о прекращении боевых действий в Сирии, а сегодня уже грозят новыми ударами по позициям правительственных войск из-за якобы применения хлора. И опять никаких доказательств", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Политик напомнил, что с тех пор как Сирия присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году, оно было полностью уничтожено на территории страны, что и было подтверждено международными инспекторами.

"Поэтому все эти заявления — очередная уловка США для возможного ослабления сирийских сил, что только играет на руку террористам. Еще и еще раз все это доказывает, что истинными целями Вашингтона является отнюдь не борьба с терроризмом", — заявил он.

Издание Washington Post ранее со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты новых военных мер в отношении правительства Сирии после сообщений об атаках с использованием хлорина.

Во вторник независимая комиссия по расследованию в САР вновь обвинила вооруженные силы Сирии в применении боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте, однако отметила, что определить, каким образом это было сделано, в ряде случаев невозможно.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.