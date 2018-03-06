Евросоюз считает пятичасовые гуманитарные паузы в Сирии недостаточными

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает российское предложение об организации ежедневных пятичасовых гуманитарных пауз в Сирии недостаточным для оказания гуманитарной помощи и эвакуации, вновь призывает гарантов перемирия – Россию, Иран и Турцию – содействовать прекращению обстрелов Восточной Гуты.

"Список нуждающихся в медицинской эвакуации из осажденного анклава вырос более чем до тысячи человек, включая множество женщин и детей", — говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи Христоса Стилианидиса по ситуации в Восточной Гуте.

По их словам, "необходима срочная имплементация перемирия на основании резолюции СБ ООН 2401".

"Российское предложение организации пятичасовой паузы попросту недостаточно для того, чтобы позволить гуманитарным работникам доставить помощь нуждающимся и эвакуировать тех, кому нельзя оказать помощь на месте. Стороны конфликта должны обеспечить беспрепятственный и постоянный гуманитарный доступ тем, кто пытается спасти людей", — говорится в заявлении.

Представители ЕС также заявили, что Евросоюз "будет использовать ООН и международные форумы, чтобы продолжать оказывать давление для имплементации резолюции СБ ООН 2401".

"Мы призываем гарантов перемирия в зонах деэскалации (Россию, Турцию и Иран – ред.) оправдать ожидания международного сообщества и полностью проявить их ответственность, помогая прекратить эти нападения", — говорится в документе.