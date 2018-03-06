Независимая комиссия сообщила о 33 химатаках в Сирии с марта 2013 года

ЖЕНЕВА, 6 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава Независимой комиссии по расследованию в Сирии Пауло Пинейро заявил, что Комиссия расследует 33 случая химических атак, произошедших в Сирии с марта 2013 года.

"С марта 2013 года мы расследуем 33 случая химических атак. Но у нас нет отдельных данных по ситуации в Гуте. Я не помню, чтобы мы обвиняли третьи страны в таких атаках", — сказал он на пресс-конференции по случаю обнародования 15-го доклада комиссии по ситуации в Сирии.

Другой член комиссии Ханни Магали добавил, что не во всех случаях комиссия смогла определить тех, кто совершил эти атаки.

Во вторник в Женеве представлен 15-й доклад Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии за период с 8 июля 2017 года по 15 января 2018 года. Комиссия не имеет доступа в страну, потому свои расследования проводит на основании интервью с жертвами и свидетелями. В ходе подготовки нынешнего текста было проведено 513 таких интервью, а также изучены спутниковые снимки, видеоматериалы и медицинские записи.

Как ожидается, устное дополнение к документу, которое будет включать события, произошедшие в Сирии позднее, будет озвучено 13 марта, в ходе специального обсуждения ситуации в стране на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.