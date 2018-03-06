Независимая комиссия обвинила США в нарушении гуманитарного права в Сирии

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архив

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архив

ЖЕНЕВА, 6 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Коалиция во главе с США нарушала международное гуманитарное право во время боев по освобождению Ракки, говорится в докладе независимой комиссии по расследованию в Сирии.

В докладе речь идет о событиях 20-21 марта прошлого года в районе, который тогда контролировало "Исламское государство"*. Коалиция разбомбила школу Аль-Бидая, где, по данным комиссии, с 2012 года жили временно перемещенные семьи. При ударе погибли 150 из 200 человек, находившихся в школе. США заявляли, что целью атаки были тридцать засевших в здании боевиков ИГ*.

По информации, собранной авторами доклада, боевиков в школе не было, и это должно было быть известно группе наведения огня.

"Комиссия пришла к выводу, что международная коалиция должна была знать, по какой цели наносит удар, и не выполнила все необходимые предостережения для того, чтобы избежать или снизить количество потерь или ранений среди мирных жителей, повреждения гражданских объектов, что является нарушением международного гуманитарного права", — говорится в докладе.

Комиссия призвала коалицию провести тщательное расследование всех возможных случаев атак, которые привели к жертвам среди мирных жителей, и обнародовать результаты, а также предпринять все меры для предотвращения гражданских потерь.

Расследование химатак

Также комиссия вновь обвинила сирийские войска в применении отравляющих веществ в Восточной Гуте.

"После использования хлора против "Файлак аль-Рахман" в Айн-Тарме, Замалке и районе Жобар в Дамаске в начале июля комиссия зафиксировала использование химического оружия против боевиков "Ахрар аш-Шам"* в Харасте", — отмечается в докладе.

Утверждается, что инцидент произошел в ноября, при атаке использовали органические фосфаты. При этом комиссия признала, что так и не смогла определить, каким образом применялось химическое оружие.

Дамаск не раз утверждал, что все химоружие в стране было уничтожено.

Доклад комиссии

Очередной доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии посвящен событиям с 8 июля 2017 года по 15 января 2018-го.

У экспертов нет доступа в страну, поэтому расследования опираются на интервью с пострадавшими и свидетелями. Для нынешнего доклада они провели 513 таких интервью, а также изучили спутниковые снимки, видеоматериалы и медицинские записи.

О более поздних событиях в Сирии комиссия расскажет в устном дополнении к докладу, которое представит 13 марта на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>