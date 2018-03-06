Комиссия обвинила сирийских военных в применении отравляющих веществ в Гуте

ЖЕНЕВА, 6 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая комиссия по расследованию в САР вновь обвинила вооруженные силы Сирии в применении боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте, однако отметила, что определить, каким образом это было сделано, в ряде случаев невозможно.
"За отчетный период правительственные войска продолжили использование химического оружия против вооруженных групп в Восточной Гуте. После использования хлора против "Файлак аль-Рахман"* в Айн-Тарме, Замалке и районе Жобар в Дамаске в начале июля комиссия зафиксировала использование химического оружия против боевиков "Ахрар аш-Шам"* (запрещена в РФ — ред.) в Харасте", — говорится в новом докладе независимой комиссии по расследованию в Сирии, представленном во вторник.
Комиссия утверждает, что инцидент произошел 18 ноября на границе в Харастой, атака была маломощной и были использованы органические фосфаты. При этом комиссия признает, что так и не смогла определить, каким образом было применено химическое оружие.
"Комиссия не смогла определить орудие доставки, однако отмечает, что атака попадает под схему использования правительственными войсками химического оружия против бойцов в Восточной Гуте, в том числе трех примеров в июле, а также отмечает, что не задокументировано никаких случаев использования органических фосфатов вооруженными группировками", — отмечается в докладе.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о возможности использования Дамаском химоружия в Сирии, заявил, что продолжаются провокации, которые порождают такого рода инсинуации. Он добавил, что Россия является инициатором мониторинга по химоружию в САР, использование которого неприемлемо, но всегда натыкается на нежелание таких инспекций, выводы по использованию химоружия в Сирии могут делать лишь международные группы, которые должны беспристрастно расследовать такие случаи.
Как ожидается, устное дополнение к документу, которое будет включать события, произошедшие в Сирии позднее, будет озвучено 13 марта, в ходе специального обсуждения ситуации в стране на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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