Комиссия обвинила сирийских военных в применении отравляющих веществ в Гуте

ЖЕНЕВА, 6 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая комиссия по расследованию в САР вновь обвинила вооруженные силы Сирии в применении боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте, однако отметила, что определить, каким образом это было сделано, в ряде случаев невозможно.

"За отчетный период правительственные войска продолжили использование химического оружия против вооруженных групп в Восточной Гуте. После использования хлора против "Файлак аль-Рахман"* в Айн-Тарме, Замалке и районе Жобар в Дамаске в начале июля комиссия зафиксировала использование химического оружия против боевиков "Ахрар аш-Шам"* (запрещена в РФ — ред.) в Харасте", — говорится в новом докладе независимой комиссии по расследованию в Сирии, представленном во вторник.

Комиссия утверждает, что инцидент произошел 18 ноября на границе в Харастой, атака была маломощной и были использованы органические фосфаты. При этом комиссия признает, что так и не смогла определить, каким образом было применено химическое оружие.

"Комиссия не смогла определить орудие доставки, однако отмечает, что атака попадает под схему использования правительственными войсками химического оружия против бойцов в Восточной Гуте, в том числе трех примеров в июле, а также отмечает, что не задокументировано никаких случаев использования органических фосфатов вооруженными группировками", — отмечается в докладе.

Дамаск при этом не раз утверждал, что все химическое оружие в стране было уничтожено.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о возможности использования Дамаском химоружия в Сирии, заявил, что продолжаются провокации, которые порождают такого рода инсинуации. Он добавил, что Россия является инициатором мониторинга по химоружию в САР, использование которого неприемлемо, но всегда натыкается на нежелание таких инспекций, выводы по использованию химоружия в Сирии могут делать лишь международные группы, которые должны беспристрастно расследовать такие случаи.

Во вторник в Женеве представлен очередной доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии за период с 8 июля 2017 года по 15 января 2018 года. Комиссия не имеет доступа в страну, потому свои расследования проводит на основании интервью с пострадавшими и свидетелями. В ходе подготовки нынешнего текста было проведено 513 таких интервью, а также изучены спутниковые снимки, видеоматериал и медицинские записи.

Как ожидается, устное дополнение к документу, которое будет включать события, произошедшие в Сирии позднее, будет озвучено 13 марта, в ходе специального обсуждения ситуации в стране на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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