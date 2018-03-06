Джабаров прокомментировал сообщения о возможной операции США в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США вряд ли решат проводить военную операцию в Сирии против правительственных войск, тем более после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Американские СМИ сообщили о прошедшем на прошлой неделе совещании в Белом доме, на котором обсуждались возможные военные меры против сирийских властей после сообщений о применении химического оружия. Однако, представитель Пентагона опроверг информацию о прошедшем совещании. Еще один источник сообщил о том, что президент США Дональд Трамп не поддерживает военные меры против правительственных войск САР.

"Возможно, такие настроения в Белом доме и были, но после 1 марта, когда прозвучало послание президента РФ, они поостерегутся и на такие шаги США не пойдут", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник.

Он также не исключил, что подобная новость — "фейк самих американских СМИ".

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