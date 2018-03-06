РФ призвала США не препятствовать доступу ООН для оценки ситуации в Ракке

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия призывает США не препятствовать доступу гуманитарных организаций и ООН для оценки тяжести ситуации в сирийской Ракке и лагере "Рукбан", сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению, единственными районами в Сирии, где положения резолюции СБ ООН 2401 полностью игнорируются и не оказывается никакой помощи населению, остается подконтрольный США разбомбленный город Ракка, а также лагерь беженцев "Рукбан" в оккупированной американскими войсками зоне Эт-Танф. С момента вступления в силу резолюции туда не было доставлено ни одного гуманитарного конвоя. Положение жителей оценивается как гуманитарная катастрофа.

"Призываем США выполнить свои обязательства в рамках резолюции СБ ООН 2401, не препятствовать доступу в подконтрольные районы представителям международных гуманитарных организаций и ООН для оценки тяжести гуманитарной ситуации и принятия срочных мер по оказанию необходимой помощи мирному населению", — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что в зоне деэскалации "Восточная Гута", несмотря на ежедневно вводимые гумпаузы, боевики препятствуют выходу населения из районов боевых действий и обстреливают гумкоридор.

Подчеркивается, что накануне Центр примирения организовал въезд в Восточную Гуту гум конвоя ООН с 247 тоннами продовольствия и предметов первой необходимости. Отмечается, что конвой был готов к эвакуации до 1 тысячи мирных жителей, однако поздно ночью смог вывезти только 13 человек, включая пятерых детей.

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