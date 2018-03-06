В провинции Дейр-эз-Зор около 20 тысяч сирийцев вернулись к мирной жизни

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Около 20 тыс мирных жителей вернулись в освобожденные от террористов населенные пункты в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"Не менее активно возвращаются к мирной жизни освобожденные от террористов населенные пункты провинции Дейр-эз-Зор. При содействии российского Центра примирения в них вернулись уже около 20 тысяч мирных жителей", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что сирийские власти оказывают необходимую помощь по скорейшему восстановлению жилья, а также транспортной и социальной инфраструктуры городов и поселков данной провинции.

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