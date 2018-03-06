Более 200 тысяч беженцев вернулись в Алеппо при помощи Центра по примирению

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Более 200 тысяч сирийских беженцев вернулись за последнее время в Алеппо при содействии российского Центра примирения, сообщили в Минобороны РФ. © REUTERS / Bassam Khabieh Центр по примирению гарантировал боевикам безопасный выход из Гуты

"В зоне деэскалации "Идлиб" за последнюю неделю при содействии российского Центра примирения удалось обеспечить безопасный выезд в Алеппо и возвращение в свои дома более 1000 сирийских семей. Всего же за последнее время в Алеппо при содействии российского Центра примирения вернулось уже более 200 тысяч сирийских беженцев", — говорится в сообщении.