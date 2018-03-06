В Минобороны рассказали, где в Сирии полностью игнорируют резолюцию СБ ООН

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Город Ракка и лагерь беженцев Рукбан остаются единственными районами Сирии, где полностью игнорируется резолюция СБ ООН о перемирии, сообщает Минобороны РФ.

"Единственными районами в Сирии, где положения резолюции СБ ООН 2401 полностью игнорируются и не оказывается никакой помощи населению, остается подконтрольный США разбомбленный город Ракка, а также лагерь беженцев "Рукбан" в оккупированной американскими войсками зоне Эт-Танф", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что с момента вступления в силу резолюции 2401 "туда не было доставлено ни одного гуманитарного конвоя. Положение жителей разбомбленной Ракки и лагеря беженцев "Эр-Рукбан" оценивается как гуманитарная катастрофа".

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

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