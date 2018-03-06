При минометном обстреле Дамаска пострадали семь человек

БЕЙРУТ, 6 мар — РИА Новости. Боевики в сирийской Восточной Гуте обстреляли из минометов исторический центр и спальный район Дамаска, семь мирных жителей получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на полицию.

По данным полиции, два человека получили осколочные ранения в квартале Баб-Тума в старом городе в центре столицы. Еще пять человек пострадали в районе Джарамана на окраине Дамаска.

Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне огневого поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.