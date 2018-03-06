Турция хочет построить девять лагерей для беженцев на севере Сирии

АНКАРА, 5 мар – РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкие власти намерены построить в северных районах Сирии девять лагерей на 170 тысяч человек, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой во вторник.

"Мы делаем все, чтобы во время операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне не пострадали мирные жители. Одновременно поставляем гуманитарную помощь в сирийские районы, где в ней нуждаются. Мы начали подготовку к строительству лагерей для беженцев – это будут девять лагерей на 170 тысяч человек в районе Идлиба и в регионе, где проходила операция "Щит Евфрата" (в 2016-2017 гг.)", — сказал Аксой журналистам в Анкаре.

Он добавил, что в Турции накоплен огромный опыт по работе с беженцами.

"В какой стране мира находятся 3.5 миллиона беженцев? В Европе поднимаются споры из-за сотни-тысячи беженцев. У нас же 230 тысяч сирийцев сейчас проживают в лагерях в Турции, и почти 3,3 миллиона – в турецких городах. На прием беженцев мы израсходовали 30 миллиардов долларов и ждем от Европы обещанных средств", — отметил представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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