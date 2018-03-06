Красный Крест приостановил доставку гумпомощи в Восточную Гуту

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил доставку гуманитарной помощи в сирийскую Восточную Гуту из-за ситуации с безопасностью, сообщила РИА Новости официальный представитель организации Йоланда Жакеме.

"Мы приняли решение уйти в 20 часов по местному времени вчера вечером, учитывая ситуацию с безопасностью на месте. До этого тоже был обстрел в Думе. Мы разгрузили наши грузовики, насколько это было возможно, учитывая ситуацию с безопасностью", — сказала она.

По ее словам, организация "надеется, что сможет вернуться как можно быстрее". "Мы смогли совсем немного помочь по сравнению с огромной потребностью в помощи", — отметила она.

Как ранее заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, доставка гуманитарной помощи в осажденный сирийский анклав Восточная Гута в понедельник осуществлялась при непрекращающихся обстрелах в районе. Дюжаррик отметил, что прибывшая из Дамаска колонна гуманитарной помощи доставила товары первой необходимости для 27,5 тысячи человек. Это был первый конвой с 15 ноября 2017 года.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.