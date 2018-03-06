В Кремле ответили на новые обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о возможности использования Дамаском химоружия в Сирии, заявил, что продолжаются провокации, которые порождают такого рода инсинуации.

"Относительно продолжающихся обвинений властей Сирии в использовании химического оружия, вы знаете, что в Сирии химическое оружие было уничтожено. Это было верифицировано не только российской стороной, тогда это было верифицировано ОЗХО — соответствующей международной организацией. Это первое, и, наверное, главное", — сказал Песков журналистам.

"Продолжаются провокации, которые порождают эти инсинуации и голословные обвинения в отношении сирийского руководства", — добавил он.

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