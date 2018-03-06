Кремль напомнил о необходимости объективного расследования химатак в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия является инициатором мониторинга по химоружию в САР, использование которого неприемлемо, но всегда натыкается на нежелание таких инспекций, выводы по использованию химоружия в Сирии могут делать лишь международные группы, которые должны беспристрастно расследовать такие случаи, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Российская сторона считает неприемлемым использование химического оружия и каждый раз, когда возникает соответствующая линия подозрения, является инициатором беспристрастного международного мониторинга и расследования таких случаев", — сказал Песков.

Он отметил, что Россия натыкается на нежелание партнеров проводить расследования. "И каждый раз, к сожалению, натыкается на абсолютное нежелание наших партнеров проводить такие международные инспекционные поездки и расследования. Мы сожалеем в этой связи и считаем, что единственное, что может быть причиной для каких-либо обвинений — это выводы международной комиссии, международной рабочей группы. Только результат беспристрастного расследования. В отсутствии такового любые обвинения являются ничем иным как инсинуацией", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Москвы, если США нанесут удар по Сирии в связи с якобы использованием химоружия, Песков призвал надеяться, что никаких действий, которые приводили бы к дальнейшему нарушению международного права, происходить не будет.

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