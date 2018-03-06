Турция уточнила число нейтрализованных боевиков в Африне

АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали более 2,8 тысячи членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает во вторник генеральный штаб ВС Турции.

В понедельник сообщалось о 2795 нейтрализованных боевиках.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 2872 члена террористических организаций", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погиб 41 турецкий военный.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>