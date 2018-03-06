В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – шесть, Дамаск – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Дамаск – пять", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 86 человек.

Отмечается, что была обеспечена безопасность прохождения двух гумконвоев ООН в населенные пункты Дума провинции Дамаск и Телль-Гехаб провинции Дераа. Местному населению доставлены продовольствие и предметы первой необходимости, общий вес груза – 364 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2427.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.