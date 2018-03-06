В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 86 человек.
Отмечается, что была обеспечена безопасность прохождения двух гумконвоев ООН в населенные пункты Дума провинции Дамаск и Телль-Гехаб провинции Дераа. Местному населению доставлены продовольствие и предметы первой необходимости, общий вес груза – 364 тонны.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2427.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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