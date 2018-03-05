Боевики усилили обстрелы Дамаска

Освобожденный от террористов населенный пункт Ан-Нашабия в Восточной Гуте, Сирия. 4 марта 2018

Освобожденный от террористов населенный пункт Ан-Нашабия в Восточной Гуте, Сирия. 4 марта 2018

ХМЕЙМИМ (Сирия), 5 мар — РИА Новости. Боевики в Восточной Гуте усиливают обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Несмотря на введенные по инициативе российской стороны ежедневные "гуманитарные паузы" в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2401, незаконные вооруженные формирования в Восточной Гуте последовательно усиливают обстрелы Дамаска и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня в 10.00 из минометов был обстрелян госпиталь Тишрин в районе Дахият Аль-Ассад. Обстрел велся со стороны города Дума с территории, подконтрольной группировке "Джейш Аль-Ислам*".

"Мирные жители Восточной Гуты блокированы террористами и используются ими в качестве живого щита", — заявляют в центре.

*Запрещенная в России террористическая организация

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