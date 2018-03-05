Роухани выступил за укрепление позиций Дамаска

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Укрепление позиций Дамаска является единственным путем выхода из кризиса в Сирии, заявил президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом в Тегеране.

"Для урегулирования кризиса в Сирии нет какого-либо иного пути, кроме как укрепление центрального правительства в Дамаске", — заявил Роухани, чьи слова были опубликованы на сайте администрации президента.

Он также отметил, что терроризм в Сирии еще до конца не искоренен и угрожает другим странам.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии.

На сегодняшний момент Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы — Дамаск. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

*Запрещенные в России террористические организации

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