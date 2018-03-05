Лавров сожалеет, что не все страны Запада готовы вести себя честно по Сирии

ВИНДХУК (Намибия), 5 мар — РИА Новости. Москва сожалеет, что не все западные страны готовы вести себя честно по Сирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надо работать честно. К сожалению, пока этого на стороне наших западных коллег не хватает", — сказал Лавров на брифинге, характеризуя ситуацию, сложившуюся вокруг урегулирования в Сирии и решения гуманитарных вопросов в САР.

Администрация США в воскресенье потребовала от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН. Как говорится в заявлении Белого дома, "режим президента Сирии Башара Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране", должен придерживаться резолюции 2401 Совбеза ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам "ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник, что Москва продолжит объяснять Вашингтону, почему оценки США по ситуации в сирийской Восточной Гуте не соответствуют действительности.

Совет по правам человека (СПЧ) ООН большинством голосов проголосовал за предложенный Великобританией проект резолюции по сирийской Восточной Гуте, отвергнув российские поправки. За принятие документа проголосовали 29 членов совета, против выступили представители четырех стран, 14 воздержались.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

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