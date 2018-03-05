Запад игнорирует резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Сирии, заявил Лавров

ВИНДХУК (Намибия), 5 мар — РИА Новости. Западные партнеры игнорируют положения резолюции СБ ООН 2401, требующие от всех сирийских сторон договариваться о прекращении огня, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главный пункт этой резолюции требует от всех, подчеркну, от всех сирийских сторон договариваться о прекращении огня с тем, чтобы обеспечить, как минимум тридцатидневную паузу для доставки гуманитарной помощи", — сказал Лавров на пресс-конференции в Намибии.

"Наши западные партнеры предпочитают этот параграф игнорировать. И настаивают на том, чтобы в одностороннем порядке сирийское правительство прекратило боевые действия и чтобы Россия перестала эти боевые действия поддерживать, хотя эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление "Джебхат ан-Нусры"*, которая является террористической организацией и которая в соответствии с принятой в Совете Безопасности резолюцией не покрывается предложением о прекращении боевых действий", — добавил глава МИД РФ, подчеркнув, что против террористов в течение всего действия резолюции 2401 абсолютно легитимно вести непримиримую борьбу.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.