Запад игнорирует резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Сирии, заявил Лавров

ВИНДХУК (Намибия), 5 мар — РИА Новости. Западные партнеры игнорируют положения резолюции СБ ООН 2401, требующие от всех сирийских сторон договариваться о прекращении огня, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши западные партнеры предпочитают этот параграф игнорировать. И настаивают на том, чтобы в одностороннем порядке сирийское правительство прекратило боевые действия и чтобы Россия перестала эти боевые действия поддерживать, хотя эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление "Джебхат ан-Нусры"*, которая является террористической организацией и которая в соответствии с принятой в Совете Безопасности резолюцией не покрывается предложением о прекращении боевых действий", — добавил глава МИД РФ, подчеркнув, что против террористов в течение всего действия резолюции 2401 абсолютно легитимно вести непримиримую борьбу.
СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.
*Запрещенная в России террористическая организация
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