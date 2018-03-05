Более пяти тысяч человек покинули сирийский Африн, сообщает ООН

ООН, 5 мар — РИА Новости. Более пяти тысяч человек покинули сирийский Африн, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Более 5 тысяч человек покинули Африн. Но, как мы понимаем, местные власти все еще блокируют выход из района", — заявил Дюжаррик на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что у ООН "нет прямого контакта с местными властями".

"Крайне важно, чтобы люди могли свободно перемещаться и могли покинуть любой район по своему желанию", — отметил Дюжаррик.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник заявил, что турецкая армия контролирует около половины территории, на которой она проводит операцию "Оливковая ветвь".

СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.