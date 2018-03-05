Лавров напомнил об обязательствах России бороться с боевиками в Сирии

ВИНДХУК (Намибия), 5 мар — РИА Новости. У России есть легитимные обязательства продолжать борьбу с террористами в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление "Джебхат ан-Нусры"*, которая является террористической организацией и которая в соответствии с принятой в Совете Безопасности резолюцией не покрывается предложением о прекращении боевых действий. Против террористов в течение всего времени действия упомянутой мной резолюции (СБ ООН 2401 — ред.) абсолютно легитимно вести последовательную, непримиримую борьбу", — сказал Лавров на пресс-конференции в Намибии.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

* Террористическая организация, запрещенная в России