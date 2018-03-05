Сирийская армия отразила атаки боевиков в Латакии и Хаме

ДАМАСК, 5 мар — РИА Новости. Правительственные войска САР отбили атаки боевиков на северо-востоке провинции Латакия и северо-западе провинции Хама, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, отряды террористов напали на несколько боевых позиций армии.

Вооруженные группировки, захватившие провинцию Идлиб, регулярно нарушают режим прекращения огня, нападая на передовые позиции армии и обстреливая из минометов жилые деревни.