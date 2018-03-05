В МИД раскритиковали резолюцию СПЧ ООН по Восточной Гуте

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Резолюция Совета ООН по правам человека об ухудшении положения в сирийской Восточной Гуте не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека в Сирии или о гуманитарных нуждах населения этого района, заявил МИД РФ.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) ООН большинством голосов проголосовал за предложенный Великобританией проект резолюции по сирийской Восточной Гуте, отвергнув российские поправки. За принятие документа проголосовали 29 членов совета, против выступили представители четырех стран, 14 воздержались.

"Приходится с сожалением констатировать, что данная инициатива не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека в Сирии или о гуманитарных нуждах населения этого района", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В качестве доказательства департамент привел позицию основных авторов, делегации Великобритании, "которые при поддержке США отказались принять предложенные Россией и рядом других государств поправки, направленные на осуждение терроризма в Сирии, обстрелов мирных кварталов Дамаска, которые ведут боевики, а также содержащие призыв к незаконным вооруженным формированиям не препятствовать выходу из Восточной Гуты мирных жителей через гуманитарные коридоры".

"Тем самым представители США и Великобритании фактически расписались в собственном нежелании выполнять требования резолюции Совета Безопасности ООН 2401 и, по сути, подтвердили свою поддержку засевших в Восточной Гуте боевиков, многие из которых связаны с "Аль-Каидой"*, — заявил МИД РФ.

Россия, в частности, предлагала осудить все террористические акты в Сирии, в том числе в Восточной Гуте, и не поддерживать террористов на территории страны. Отказ поддержать эту поправку российская делегация расценивала как публичное заявление государств о поддержке террористов. Кроме того, Москва призывала включить в резолюцию СПЧ параграф о преступлениях боевиков против мирного населения в Восточной Гуте, который базируется на формулировках резолюции СБ ООН 2401, а также включить в текст призыв обеспечить безопасный выход из пригорода всех гражданских лиц через гуманитарные коридоры.

В проекте резолюции, распространенном Великобританией, осуждается массовое нарушение прав человека в Сирии. Лондон, в частности, предложил самым серьезным образом осудить отказ в предоставлении гуманитарного доступа, атаки на медицинские учреждения и гражданскую инфраструктуру, "авиаудары по гражданскому населению", а также "предположительное использование химического оружия в Восточной Гуте".

*Запрещенная в России террористическая организация

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