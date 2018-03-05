МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия призывает все государства, имеющие влияние на антиправительственные вооруженные формирования в Сирии, обеспечить прекращение боевых действий их "подопечными", заявили в МИД РФ.

МИД отметил, что во время голосования в Совете ООН по правам человека прослеживались "двойные стандарты" ряда стран, делегации которых по конъюнктурным соображениям отказались осудить терроризм в Сирии. "Особо возмущает тот факт, что в день голосования боевики фактически выторговывали условия, при выполнении которых они готовы были отпустить мирных жителей, находящихся у них в заложниках", — добавили в ведомстве.

В свою очередь, Россия продолжит работу со всеми сирийскими сторонами "в интересах скорейшего разрешения конфликта, налаживания мирного диалога между всеми заинтересованными в нем участниками и окончательного искоренения террористической угрозы", заверили в ведомстве.