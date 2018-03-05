Макрон призвал Путина заставить Сирию выполнять резолюцию ООН

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина оказать влияние на Сирию для выполнения резолюции Совбеза ООН.

"(Макрон) указал на необходимость реальных и конкретных мер со стороны России, направленных на то, чтобы сирийский режим, обязанный ей своему выживанию, недвусмысленно начал выполнять резолюцию 2401 СБ ООН и немедленно прекратил массовые бомбардировки гражданского населения", — говорится в заявлении Елисейского дворца, которое цитирует агентство Рейтер.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы.

Восточная Гута остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы — Дамаск. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

* Террористические группировки, запрещенные в России