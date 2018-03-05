Турция контролирует почти 50% территории, на которой идет операция в Африне

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Турецкая армия контролирует около половины территории, на которой она проводит операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"ВС (вооруженные силы) Турции контролируют уже почти половину территории Африна, на которой проводится операция "Оливковая ветвь". С начала операции нейтрализовано 2795 террористов, от них очищено 142 объекта, в том числе 112 населенных пунктов и 30 стратегических высот", — сказал Боздаг журналистам.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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