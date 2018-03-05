Минобороны заявило, что США не выполняют резолюцию ООН по Сирии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Положения резолюции Совета Безопасности ООН по Восточной Гуте в Сирии не выполняются именно США, а не Россией, заявили в Минобороны РФ.

"Представителю Белого Дома, прежде обвинять Россию в якобы нарушении положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401 в Восточной Гуте, было бы полезным ознакомиться с ее содержанием. Положения этой резолюции не выполняется именно США, а не Россией", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Администрация США в воскресенье потребовала от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН. Как говорится в заявлении Белого дома, "режим президента Сирии Башара Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране", должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам "ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении".