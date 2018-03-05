Трамп и Мэй призвали Россию и Иран прекратить огонь в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвали власти Сирии, Россию и Иран обеспечить прекращение огня по всей Сирии, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

Разговор Трампа и Мэй состоялся в воскресенье.

"Лидеры согласились, что сирийский режим и его российские и иранские спонсоры должны немедленно и полностью реализовать резолюцию СБ ООН 2401, которая призывает к немедленному прекращению огня по всей Сирии. Лидеры резко осудили бомбежки Восточной Гуты. Они подтвердили, что Соединенные Штаты и Великобритания добьются ответственности России за то, чтобы убедить режим (президента Сирии Башара) Асада остановить нападения против гражданских районов и за обеспечения доступа к гуманитарной помощи в Восточной Гуте", — говорится в заявлении Белого дома.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

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