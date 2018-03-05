Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" вошел в пригород Дамаска

ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 5 мар — РИА Новости. Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" благополучно вошел в сирийский город Дума, передает корреспондент РИА Новости.

Боевики удерживали конвой в течение 1,5 часов в "серой зоне" — между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд. Однако в итоге усилиями российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) была достигнута договоренность о пропуске гумконвоя.