Гатилов назвал резолюцию СПЧ ООН по Восточной Гуте политизированной

ЖЕНЕВА, 5 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Резолюция Совета ООН по правам человека, принятая в понедельник, представляет собой политизированный текст, который направлен на критику Дамаска по сценарию с тем, что происходило вокруг Алеппо в 2016 году, заявил РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Как известно, наши британские коллеги созвали в пятницу срочные дебаты и вбросили на рассмотрение СПЧ конфронтационный и политизированный текст. Мы четко видели, что тревожной целью этой затеи было развернуть критику в отношении Дамаска по схожему сценарию с тем, что происходило вокруг Алеппо в 2016 году", — сказал он.

Гатилов подчеркнул, что у инициативы Великобритании "не было никакой гуманитарной и правозащитной подоплеки". "Мы внесли к представленному документу поправки, направленные на то, чтобы раскрыть истинные намерения тех, кто поддерживает политизированные инициативы СПЧ, которые, по сути, направлены на поддержку (в Сирии – ред.) антиправительственных вооруженных формирований", — отметил он.

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Ранее стало известно, что Совет по правам человека (СПЧ) ООН большинством голосов проголосовал за предложенный Великобританией проект резолюции по сирийской Восточной Гуте, отвергнув российские поправки. За принятие документа проголосовали 29 членов совета, против выступили представители четырех стран, 14 воздержались. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Россия, в частности, предлагала осудить все террористические акты в Сирии, в том числе в Восточной Гуте, и не поддерживать террористов на территории страны. Отказ поддержать эту поправку российская делегация расценивала как публичное заявление государств о поддержке террористов. Кроме того, Москва призывала включить в резолюцию СПЧ параграф о преступлениях боевиков против мирного населения в Восточной Гуте, который базируется на формулировках резолюции СБ ООН 2401, а также призыв обеспечить безопасный выход из пригорода всех гражданских лиц через гуманитарные коридоры.

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