Гатилов назвал резолюцию СПЧ ООН по Восточной Гуте политизированной

ЖЕНЕВА, 5 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Резолюция Совета ООН по правам человека, принятая в понедельник, представляет собой политизированный текст, который направлен на критику Дамаска по сценарию с тем, что происходило вокруг Алеппо в 2016 году, заявил РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Как известно, наши британские коллеги созвали в пятницу срочные дебаты и вбросили на рассмотрение СПЧ конфронтационный и политизированный текст. Мы четко видели, что тревожной целью этой затеи было развернуть критику в отношении Дамаска по схожему сценарию с тем, что происходило вокруг Алеппо в 2016 году", — сказал он.
Гатилов подчеркнул, что у инициативы Великобритании "не было никакой гуманитарной и правозащитной подоплеки". "Мы внесли к представленному документу поправки, направленные на то, чтобы раскрыть истинные намерения тех, кто поддерживает политизированные инициативы СПЧ, которые, по сути, направлены на поддержку (в Сирии – ред.) антиправительственных вооруженных формирований", — отметил он.
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Россия, в частности, предлагала осудить все террористические акты в Сирии, в том числе в Восточной Гуте, и не поддерживать террористов на территории страны. Отказ поддержать эту поправку российская делегация расценивала как публичное заявление государств о поддержке террористов. Кроме того, Москва призывала включить в резолюцию СПЧ параграф о преступлениях боевиков против мирного населения в Восточной Гуте, который базируется на формулировках резолюции СБ ООН 2401, а также призыв обеспечить безопасный выход из пригорода всех гражданских лиц через гуманитарные коридоры.
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