Фонд Ахмата Кадырова обеспечил продуктами более 8,5 тысяч сирийских семей

Подготовка и распределение гуманитарной помощи от фонда Ахмата Кадырова для семей погибших военнослужащих сирийской армии в Дамаске. Архивное фото

Подготовка и распределение гуманитарной помощи от фонда Ахмата Кадырова для семей погибших военнослужащих сирийской армии в Дамаске. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова обеспечил более 8,5 тысячи семей в Сирии одеждой и продуктами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова продолжает долгосрочную гуманитарную программу в пострадавших районах Сирии", — написал Кадыров в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

Он отметил деятельное участие в акции российского центра по примирению враждующих сторон, а также министерства обороны России.

"За последние три недели более 8500 семей, проживающих в районах Аллсахха, Вадха и Аррант, получили одежду и продукты питания от Фонда", — написал глава Чечни, поблагодарив всех, кто задействован в доставке и распределении гуманитарной помощи.

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