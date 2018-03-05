В МИД напомнили США об ошибочности оценок ситуации в Восточной Гуте

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Москва продолжит объяснять Вашингтону, почему оценки США по ситуации в сирийской Восточной Гуте не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы знаем о том, что происходит, с точки зрения поведения боевиков в Восточной Гуте, которые срывают раз за разом осуществление мероприятий в рамках гуманитарных пауз. Будут и дальше обвинения американцев в том, что мы "не дорабатываем", мягко говоря, диалог с американской стороной по этой теме. Но мы будем терпеливо объяснять им, почему их оценки не соответствуют действительности, и где мы видим корень проблем", — сказал Рябков журналистам.

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