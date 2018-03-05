Россия продолжает многоуровневый диалог с США по Сирии, заявил Рябков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Москва продолжает многоуровневый диалог с США по разным вопросам, в том числе по Сирии, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, военные контакты с Вашингтоном по ситуации в Сирии необходимы для мониторинга ситуации "на земле".

"Диалог с американцами по Сирии многослойный, есть форматы, которые не афишируются, в них участвуют представители различных ведомств, в том числе МИД РФ. Разумеется, через Вашингтон и здесь, в Москве диалог идет на рабочем уровне… это вообще (по всем темам)",- сказал он.

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