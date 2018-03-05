Колонна с гуманитарной помощью подъехала к Восточной Гуте

ДАМАСК, 5 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна из 46 грузовиков с гуманитарной помощью подъехала к поселению Мухайам Аль-Вафидин, где расположен гуманитарный коридор в Восточную Гуту, сообщает пресс-служба представительства Международного Комитета Красного Креста в Дамаске.

"Мы двигаемся в Восточную Гуту, конвой из 46 грузовиков Красного полумесяца, МККК и ООН только что подъехал к лагерю Вафидин", — говорится в сообщении.

В воскресенье замминистра главы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил журналистам, что Дамаск пытался отправить колонну с помощью в Восточную Гуту, однако боевики продолжали вести огонь по гуманитарному коридору.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако боевики продолжают обстрелы.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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