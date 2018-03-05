В Госдуме ответили США на обвинения в нарушении резолюции ООН по Сирии‍

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Обвинения России в обстрелах мирных жителей в Сирии — это циничная противоположность истине, Вашингтон пытается выставить Москву в роли агрессора, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Администрация США в воскресенье потребовала от России, Сирии и Ирана выполнять резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН. Как говорится в заявлении Белого дома, "режим президента Сирии Башара Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране", должен придерживаться резолюции 2401, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг нее и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам "ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении".

"Белый дом снова пытается обмануть международное сообщество и выставить Россию в роли страны-агрессора", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению политика, США следовало бы применить свои усилия и воинственную риторику в отношении вооруженных бандитов, которые удерживают в пригороде Дамаска мирных граждан, используя население в качестве заложников.

"Но задачей Вашингтона является не спасение людей из Восточной Гуты, а провокации и поиск новых поводов для нападок на Россию. США игнорируют тот факт, что именно наша страна предложила открыть гуманитарные коридоры в Восточной Гуте и вывести жителей, что стало существенным вкладом России в реализацию резолюции ООН", — сказал он.

Парламентарий напомнил, что российские военные также открыли пункты временного размещения для беженцев и полевой госпиталь, создали условия для того, чтобы мирные граждане покинули контролируемый террористами пригород. Однако боевики используют жителей в качестве живого щита, что делает осуществление гуманитарной операции критически сложным.

"Активизация террористов, которые предпринимают попытки объединить свои усилия, является прямым следствием безответственной политики внешних сил во главе с американскими ястребами, которые не заинтересованы в установлении мира на земле Сирии, игнорируют интересы сирийского народа и пытаются расчленить страну", — считает Железняк.

Более того, голословными обвинениями России в обстрелах мирного населения Вашингтон пытается заведомо снять с себя ответственность за новые жертвы среди мирных граждан, гибнущих от рук бандитов, "с которыми постоянно заигрывает Пентагон", убежден депутат.

Он добавил, что политика США, влияние и присутствие страны в Сирии в нарушение международного права препятствует мирному урегулированию конфликта.

Ситуация в Восточной Гуте

Пригород Дамаска Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"* и "Джебхат ан-Нусра"*. Из этого района боевики периодически подвергают массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на тридцать дней на всей территории Сирии.

С 27 февраля в Восточной Гуте объявлена гуманитарная пауза. Она действует ежедневно, с 9:00 до 14:00. Однако террористы продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

* Запрещенные в России террористические организации.

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