МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Обвинения России в обстрелах мирных жителей в Сирии — это циничная противоположность истине, Вашингтон пытается выставить Москву в роли агрессора, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Белый дом снова пытается обмануть международное сообщество и выставить Россию в роли страны-агрессора", — цитирует Железняка его пресс-служба.
По мнению политика, США следовало бы применить свои усилия и воинственную риторику в отношении вооруженных бандитов, которые удерживают в пригороде Дамаска мирных граждан, используя население в качестве заложников.
Парламентарий напомнил, что российские военные также открыли пункты временного размещения для беженцев и полевой госпиталь, создали условия для того, чтобы мирные граждане покинули контролируемый террористами пригород. Однако боевики используют жителей в качестве живого щита, что делает осуществление гуманитарной операции критически сложным.
"Активизация террористов, которые предпринимают попытки объединить свои усилия, является прямым следствием безответственной политики внешних сил во главе с американскими ястребами, которые не заинтересованы в установлении мира на земле Сирии, игнорируют интересы сирийского народа и пытаются расчленить страну", — считает Железняк.
Он добавил, что политика США, влияние и присутствие страны в Сирии в нарушение международного права препятствует мирному урегулированию конфликта.
Ситуация в Восточной Гуте
Пригород Дамаска Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"* и "Джебхат ан-Нусра"*. Из этого района боевики периодически подвергают массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.
Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на тридцать дней на всей территории Сирии.
С 27 февраля в Восточной Гуте объявлена гуманитарная пауза. Она действует ежедневно, с 9:00 до 14:00. Однако террористы продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.
* Запрещенные в России террористические организации.
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